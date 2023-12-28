Иран обогнал Россию по темпу выпуска автомобилей

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», с января по ноябрь нынешнего года в Исламской Республике выпустили суммарно более миллиона машин. Из них 837 тысяч — это легковые автомобили, темп сборки которых увеличился на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Российский автопром, хоть и быстро восстанавливается, пока заметно отстает от иранского.

За 11 месяцев 2023 года в Иране выпустили 837 тысячи «легковушек», 121 тысячу легких коммерческих автомобилей и 436 тысяч мотоциклов.

В России же, согласно данным Росстата, за январь-ноябрь было произведено 481,6 тысячи легковых автомобилей. Рост автопрома при этом быстрее, чем в Иране: по сравнению с тем же периодом 2022 года результат улучшился на 17,5 процента.

За ноябрь российские заводы выпустили 64,2 тысячи «легковушек» — в 2,7 раза больше, чем за тот же месяц 2022 года и на 8,6 процента больше, чем в октябре 2023-го.

Также за неполный 2023 год увеличилось производство автобусов и грузовиков: так, автобусов с максимальной допустимой массой пять тонн было выпущено почти вдвое больше. А вот производство двигателей внутреннего сгорания и электромоторов замедлилось.