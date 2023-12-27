В период праздников в районе Сокол парковки станут бесплатными

27.12.2023. Во время праздников жители Сокола смогут бесплатно парковать на улицах города. Об этом сообщили в Телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. С 1 по 8 января москвичам не придется платить за парковку, даже на тех точках, где имеется тариф 380 и 450 рублей в час. Однако данное правило не распространяется там, где располагаются шлагбаумы. Те парковки будут работать по действующим ценам. — В это время многие уезжают из города, количество машин снижается, и на парковках становится свободнее, — рассказал заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Однако водителей призывают соблюдать правила дорожного движения. Напомним, что платные парковки в районе Сокол расположены по следующим адресам: Волоколамское шоссе, дом №4, корпус 8; Волоколамское шоссе, дом №4, корпус 1 и Ленинградское шоссе, дом №6, строение 2.