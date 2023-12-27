На Украине возникли очереди к нотариусам из-за нового закона о мобилизации

Украинцы стали массово обращаться к нотариусам, чтобы переписать свое имущество на родственников из-за нового закона о мобилизации, утверждает журналист Егор Чечеринда. Об этой тенденции он написал на своей странице в Facebook. "[Украинцы] массово переписывают свое движимое и недвижимое имущество, автомобили, ценные бумаги, прочее имущество на своих жен, матерей, любовниц", - заявил Чечеринда, получивший информацию из нотариальной конторы. Очереди к юристам по имущественным вопросам появились после публикации законопроекта о мобилизации на сайте Верховной рады, отметил журналист. Если поправки примут, на Украине будет действовать запрет для нарушителей порядка воинского учета на проведение любых операций с собственностью. Помимо сделок с недвижимостью, в силу вступит и целый ряд других ограничений. Например, лица, внесенные в реестр военнообязанных в период мобилизации, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, оформлять украинские документы — паспорт и заграничный паспорт. Из-за последнего пункта украинцы в разных городах Европы выстроились в очереди на оформление документов своей страны. Могут измениться также правила, касающиеся отсрочки от военной службы. Годными будут считаться инвалиды III группы, а инвалиды I и II групп будут получать отсрочку от службы на полгода с повторным прохождением медкомиссии по истечении этого срока. Тем временем в Минфине Украины заявили, что пока не знают, где взять деньги на новую мобилизацию.