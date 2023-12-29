На Коровинском коммунальщики вскрыли запертое окно в подъезде дома

29.12.2023. Запертое на саморезы окно вскрыли в доме по адресу: Коровинское шоссе, дом №16. Ранее с подобной просьбой обращались местные жители, сообщил «Жилищник Дмитровского района». — Выполнены работы по демонтажу саморезов. Свободное открытие окна обеспечено, — написал директор управляющей компании Антон Славин. По словам местных жителей, самовольно заперли окно одни из соседей дома, из-за чего подъезд не получалось проветрить после того как там накурили. Напомним, с подобными проблемами москвичи могут обращаться по телефону горячей линии нашей редакции: 8 (499) 647-68-31.