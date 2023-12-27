В Минпромторге уточнили условия льгот на утильсбор для автомобилистов

В Минпромторге России уточнили условия, по которым импортный автомобиль можно охарактеризовать как ввезённый для личного пользования и подпадающий под условия льготного утильсбора.

«Были определены условия... Договор купли-продажи транспортного средства заключён до 29 октября 2023 года. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства оформлены до 21 декабря 2023 года», — говорится в заявлении ведомства.

Соответственно, граждане, которые купили для личных нужд авто до 29 октября 2023 года, ввезли его в Россию и оформили ЭПТС до 21 декабря 2023 года, могут рассчитывать на оплату утильсбора по льготному тарифу.

Те, кто привёз машину в Россию из стран ЕАЭС через посредников и оплатил утильсбор по полной ставке, смогут вернуть уплаченную сумму с учётом новых условий. Для этого необходимо будет подать заявление в ФТС России.

Ранее заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утилизационного сбора для частников при ввозе машин в Россию.