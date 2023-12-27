Стали известны цены привезенных в Россию Peugeot 207

Там автомобили выпускает компания Iran Khodro. В нашу страну машины попали по схеме параллельного импорта. При этом новинки представляют собой модернизированную версию французского хэтчбека, которую официально продавали в России в 2006–2011 годах. Кроме того, аналогичные модели иранского происхождения ранее уже появлялись у отечественных продавцов.

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Peugeot 207i получил компактную радиаторную решетку, рельефный капот, а также третий стоп-сигнал. В список опций хэтчбека входят камера заднего вида, мультимедийная и аудиосистемы, а также задний парктроник и круиз-контроль. Под капотом автомобиля размещен 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 105 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает четырехдиапазонный автомат.

Peugeot 207i впервые привозили в России в августе нынешнего года. Тогда стоимость иранских хэтчбеков у дилеров начиналась от полутора миллионов рублей. В настоящий момент пятидверки оценивают в 1 850 000 рублей. Машины есть в наличии в автосалонах Москвы и Новороссийска. Повышенную стоимость продавцы объясняют более богатой комплектацией.