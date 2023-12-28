В Россию привезли аналог Renault Arkana и еще один новый SUV

Купеобразный паркетник оснащен турбомотором 1.5, эта модель бывает только с передним приводом. Кросс со старшим индексом в РФ представлен в полноприводном исполнении с двигателем 2.0T.

© Колеса.ру

Холдинг Ключавто анонсировал старт продаж моделей китайских брендов SWM и Fengon: на данный момент салоны открыты в Кавказских Минеральных Водах и Краснодаре. Первая марка уже вышла официально на наш рынок, к ней вернемся позже. А вот Fengon для России в новинку: этот бренд принадлежит фирме DFSK, то есть совместному предприятию Dongfeng и Seres.

Видео дня

Сообщается, что в российскую линейку Fengon вошли кроссоверы ix5 и ix7 (в зависимости от рынка они могут быть представлены под разными марками и именами), их продажи Ключавто планирует начать до конца года. Отметим, те же кроссоверы в 2024-м собирается привезти российская фирма Моторинвест, но эта компания подробностями о моделях еще не поделилась.

Fengon ix5 – это купеобразный паркетник, который чуть крупнее ушедшей из РФ Renault Arkana: длина китайского SUV равна 4685 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2790 мм. Российским клиентам кросс-купе предложат с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., про коробку еще не рассказали (в других странах для модели предусмотрены механика или вариатор). Fengon ix5 бывает только с передним приводом.

Габариты Fengon ix7: 4930/1935/1765 мм, расстояние между осями – 2810 мм. Этот кроссовер может иметь шести- или семиместный салон, но какие именно версии привезли в РФ – еще неизвестно. Под капотом ix7 – бензиновый турбодвигатель 2.0 мощностью 231 л.с., кроссовер имеет полный привод.

Полный перечень комплектаций моделей Fengon раскроют позже, зато уже известны стартовые цены. Кросс-купе Fengon ix5 будет доступно в салонах Ключавто по цене от 3 110 000 рублей, Fengon ix7 – от 4 080 000 рублей.