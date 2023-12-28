Необычный концепт-кар Mercedes-Benz обнаружен на свалке

Пользователь форума Reddit с ником 1ducksonquack опубликовал фотографии необычного концепта-кара от Mercedes-Benz , который оказался на свалке. Речь идёт о футуристичном прототипе, известном под названием My MBUX, который был создан для демонстрации мультимедийной системы немецкой компании.

Этот необычный автомобиль был показан в 2020 году и представлял собой выставочный экземпляр, с помощью которого потенциальный водитель мог оценить систему MBUX для Mercedes-Benz S-класса и EQS. Концепт явно не предназначался для езды по дорогам общего пользования, что понятно по небольшим колёсикам в нижней части. Когда именно My MBUX оказался на свалке, неизвестно.