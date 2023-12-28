Немецкое тюнинг-ателье выпустит 20 экземпляров Mercedes-AMG G63 с кузовом кабриолет

Дилер суперкаров Refined Marques на выходных представил свою первую сделанную на заказ модель — кабриолет Mercedes-AMG G63, выпущенный ограниченной серией в 20 экземпляров.

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Цена каждого составит 1,2 миллиона евро (~123 миллиона рублей). Те, кто знаком с G-классом, знают, что, хотя внедорожник и раньше предлагался как кабриолет, G63 — никогда, тем более в новом поколении.

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Идея родилась, когда сын владельца, которому на тот момент было пять лет, спросил, можно ли сделать Brabus G700 с мягкой крышей и небольшой дверью, через которую он мог бы садиться и выходить. Будучи замечательным отцом с необходимыми средствами и связями, он решил создать уникальную модель, чтобы воплотить идею сына в жизнь.

Хотя история могла бы на этом закончиться, проект получил дальнейшее развитие: в такой модели заинтересовались владельцы G500 Cabriolet Final Edition 200, которые хотели современный вариант любимого внедорожника.

Интересными деталями проекта стали крошечные задние двери, открывающиеся в противоположную сторону и увеличенное пространство для ног задних пассажиров.

Под капотом сохранился серийный 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 577 лошадиных сил и 627 Нм крутящего момента. Это значительно больше, чем 388 л.с. и 398 Нм крутящего момента у 5,5-литрового мотора G500 Cabriolet Final Edition 200.

На разработку автомобиля ушло 18 месяцев. Над ним работала немецкая команда инженеров, включая сотрудников гоночных команд Формулы-1 и механиков суперкаров. Довольно сложной задачей было создать максимально упрощённый, но полностью функциональный мягкий складной верх.

В отличие от G500 Final Edition, крыша теперь открывается освобождением защелок со стороны пассажира и водителя и нажатием кнопки, и ее можно опустить во время движения автомобиля.