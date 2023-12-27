В ЦБ составили портрет типичного водителя с полисом ОСАГО
Это автомобилист старше 35 лет со стажем вождения более 10 лет.
Доля таких граждан составляет 57% в общем объеме договоров. Об этом говорится в материалах регулятора на основе анализа договоров ОСАГО, заключённых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Отмечается, что водители возрастом до 25 лет попадают в аварии в 2,1 раза чаще, чем в среднем по рынку, в группе от 25 до 40 лет — на 1% реже, а старше 40 лет — на 35% реже, чем в среднем по рынку.
По полисам ОСАГО мультидрайв аварийность на 90% выше, чем по договорам, где число водителей ограничено.