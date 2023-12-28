Водителям хотят дать больше времени на обжалование штрафов

В Кодексе об административных правонарушениях установлено, что у людей есть шанс обжаловать постановление о назначении штрафа в течение десяти суток. Автовладельцы считают, что этого времени недостаточно, и предлагают увеличить этот срок. Как стало известно «Парламентской газете», такой законопроект по просьбе водителей разработал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Как фиксируют нарушения

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В 2023 году аварий на российских дорогах стало больше. За первые шесть месяцев количество ДТП увеличилось на 3,9 процента, число погибших — на 2,9 процента, раненых — на 3,6 процента, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Всего зарегистрировали 56 тысяч аварий.

Самым распространенным нарушением Правил дорожного движения в уходящем году стало превышение скорости от 20 до 40 километров в час. На него приходится больше половины назначенных водителям штрафов. На втором месте — несоблюдение правил парковки, и на третьем — игнорирование дорожной разметки и знаков. Многие штрафы выписывают исходя из сведений дорожных камер. Например, они фиксируют проезд на красный свет светофора и выезд за стоп-линию, непропуск пешехода на переходе, выезд на перекресток при заторе, движение по обочине или полосе для общественного транспорта.

После фиксации нарушения камера отправляет на сервер соответствующую информацию и государственный номер автомобиля. Затем определяют личность владельца и выписывают ему штраф. Постановление о штрафе отправляют нарушителю по почте или на «Госуслуги».

На обжалование не хватает времени

Обжаловать штраф можно в ГИБДД, через личный кабинет на портале госуслуг, в приложении «Госуслуги Авто», в государственной автоматизированной системе «Правосудие». Санкции за парковку в Москве оспаривают на портале «Автокод». Обжаловать онлайн разрешено только штрафы, зафиксированные камерой. Если взыскание оформил инспектор ДПС, для обжалования нужно подать жалобу в ГИБДД или в суд.

Согласно статье 30.3 КоАП, срок оспаривания всех постановлений об административных правонарушениях составляет десять суток с момента получения постановления о взыскании.

По словам Ярослава Нилова, формулировку «десять суток» следует заменить на «десять дней». «Сейчас в КоАП говорится о десяти сутках, и в них входят нерабочие, праздничные и выходные дни. У людей в результате теряется время на обжалование, — пояснил Нилов «Парламентской газете». — Предстоят новогодние праздники, как раз десять дней. Если человеку вынесли штраф перед Новым годом, то обжаловать его он не успеет». Депутат подчеркнул, что если указать в статье 30.3 КоАП слово «дни», период оспаривания будет дольше — в него не войдут выходные и праздники. Согласно статье 4.8 КоАП, если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на выходной, то последним днем срока считается следующий за выходными рабочий день.

«Законопроект позволит дополнительно защитить права водителей», — сказал Ярослав Нилов. Он сообщил, что с инициативой выступил руководитель организации «Пробок.нет» Александр Шумский. Идею поддержали в Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга. «В сроке обжалования не нужно учитывать выходные и нерабочие дни, — отметил в комментарии нашему изданию глава ассоциации Сергей Лобарев. — Сегодняшние формулировки в КоАП ущемляют права автовладельцев, которые желают выразить свое несогласие с назначенным им штрафом».

По словам Ярослава Нилова, в ближайшее время законопроект отправят в Правительство для получения отзыва, а затем планируют внести на рассмотрение Госдумы.

Как доказать невиновность

При оформлении заявления об обжаловании штрафа нужно ввести номер и дату постановления об административном взыскании. Следует указать статью, по которой назначили штраф, и причину несогласия с этим решением. Можно приложить доказательства невиновности водителя, например фотографии.

Обычно автовладельцы оспаривают штрафы, если камера неправильно распознала номер автомобиля, за рулем был другой водитель, машина еще до нарушения была продана. Также обжаловать можно штраф, когда камера неверно измерила скорость или ограничение скорости на трассе было выше.