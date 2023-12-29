В Россию привезут новые рамные внедорожники Tank

В следующем году российским клиентам также предложат особые версии моделей.

Китайские автопроизводители подводят в РФ итоги уходящего 2023-го и делятся планами на 2024-й. Так, следом за премиум-брендом Hongqi (принадлежит концерну FAW) пресс-релиз об успехах и дальнейших перспективах выпустил местный офис Tank (этой маркой владеет Great Wall).

Напомним, в Китае марка Тэнк появилась в 2021-м, под ней выпускают исключительно рамные внедорожники. О том, что вездеходы доберутся до нашей страны, официально было объявлено осенью 2022-го. Первенцем на российском рынке стал Tank 300 (кстати, на родине эта модель изначально была представлена под другим суббрендом Great Wall – Wey), продажи стартовали в феврале текущего года. А весной к «трехсотому» присоединился более крупный и престижный Tank 500.

Как сообщили в российском подразделении Tank, наш рынок стал одним из крупнейших (экспортных, разумеется) для молодой марки: с момента начала продаж и по ноябрь 2023-го реализовано 5812 внедорожников Tank 300 и 5612 экземпляров Tank 500. В сентябре обе модели вошли в ТОП-25 бестселлеров РФ, а в ноябре сам бренд Tank впервые оказался в ТОП-10 самых популярных марок. На данный момент дилерская сеть насчитывает 41 центр по всей стране.

В следующем году российскую гамму Tank планируют расширить: заявлено, что будут представлены как «совершенно новые автомобили», так и спецверсии, причем последние сделают «согласно ожиданиям клиентов». Названия новых моделей пока не разглашаются. Впрочем, догадаться несложно: в Китае помимо Tank 300 и Tank 500 в линейку еще входят Tank 400 и Tank 700. Кроме того, на подходе роскошный вездеход Tank 800, но его в серийном виде пока не показали.

Длина Tank 400 составляет 4985 мм (с учетом наружной запаски), ширина – 1960, высота – 1900 мм. Для сравнения, размеры нашего Tank 500 (в РФ у модели нет запаски на багажной двери): 4886/1934/1905 мм. Колесная база и дорожный просвет у машин совпадают – 2850 и 224 мм соответственно. Любопытно, что китайцам «четырехсотый» сегодня предложен только в виде подзаряжаемого гибрида с установкой Hi4-T. Однако ранее в Поднебесной сертифицировали и чисто бензиновый вариант с турбочетверкой 2.0. Скорее всего, в РФ привезут «традиционный» внедорожник, хотя появление гибрида исключать тоже не стоит: буквально накануне у нас стартовали продажи бензоэлектрического Tank 500 Urban (он дополнил линейку модели).