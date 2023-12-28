Штрафы по камерам видеонаблюдения за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) не будут превышать 800 рублей в день. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день. Принято решение, что штраф за отсутствие обязательной страховки будет приходить не чаще одного раза в сутки. Для этого потребуется внести изменения в Административный кодекс", - сообщил он.

Другое важное ограничение на старте проекта - проверять наличие полиса будут не по всем автомобилям, а только по тем, которые нарушили правила дорожного движения, например, разметку, правила проезда перекрестка или превысили скорость.

Предполагалось, что проверку ОСАГО по камерам дорожного движения запустят в 2023 году, однако проект ушел на 2024 год. Уфимцев отметил, что дальше эту задачу уносить уже нельзя, потому что она нацелена на безопасность людей. После запуска системы полисы обязательного автострахования начнут покупать чаще. Кроме того, глава ВСС добавил, что в среднем около 7% водителей в России ездят без ОСАГО, это порядка 2,5-3 млн человек, в некоторых регионах эта доля выше, она может достигать 10%.

"В 2024 году цена ОСАГО останется на прежнем уровне. Даже если стоимость запчастей вырастет еще на 5-10%, это не должно привести к подорожанию полиса", - уточнил он.