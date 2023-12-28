Минэкономразвития разработало концепцию автотуризма до 2035 года

«Коммерсантъ» со ссылкой на министерскую бумагу пишет, что проект предусматривает синхронизацию развития основных автотуристических маршрутов с планами дорожников, а также предоставление бизнесу налоговых преференций, субсидий и других льгот в рамках создания инфраструктуры для автотуристов.