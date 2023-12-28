Минэкономразвития разработало концепцию автотуризма до 2035 года
Ведомство направит документ в кабмин. Прежде с таким поручением выступил Владимир Путин.
«Коммерсантъ» со ссылкой на министерскую бумагу пишет, что проект предусматривает синхронизацию развития основных автотуристических маршрутов с планами дорожников, а также предоставление бизнесу налоговых преференций, субсидий и других льгот в рамках создания инфраструктуры для автотуристов.
Представители туриндустрии поддержали инициативу, назвав ключевым направлением развитие кемпингов. В Минэкономразвития, в свою очередь, говорят о необходимости резкого расширения рынка проката автодомов.
Эксперты настаивают на необходимости выделить дороги к крупным туристическим объектам в отдельную категорию и содержать за счёт федерального бюджета.