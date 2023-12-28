В Великобритании появился в продаже «любимый внедорожник Путина»
В Великобритании выставлена на продажу «любимая «икона» бездорожья президента России Владимира Путина» Lada Niva. Продавец рассчитывает получить за машину с пробегом 22 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 млн рублей), пишет The Sun.
Издание обратило внимание на то, что автомобиль был создан еще в СССР, но особую известность получил после того, как в 2009 году такую машину купил российский лидер.
«Внедорожная «икона», любимая Владимиром Путиным, выставлена на продажу с пробегом всего 362 мили (около 600 км) по цене, которая сделает ее самой дорогой в своем роде в Великобритании», — отмечается в статье.
При этом в объявлении о продаже компания Bramley Motor Cars подчеркнула, что Lada Niva является «сильным претендентом на звание идеального внедорожника».
«И хотя цена относительно высокая, это все же дешевле, чем у большинства современных моделей 4x4», — признает издание, отмечая, что подобные российские автомобили стали редкостью в Великобритании после начала украинского кризиса.
Ранее в России стартовали продажи внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel 2024 модельного года. Автомобили оснащены более экологичными моторами класса «Евро-5», антиблокировочной системой и системой распределения тормозных усилий. Стоимость Niva Legend выросла по меньшей мере на 100 тысяч рублей, до 929 тысяч рублей в комплектации Classic, Niva Travel — на 19 тысяч рублей, до 1 млн 217 тысяч рублей в аналогичной комплектации.