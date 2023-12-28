В Великобритании появился в продаже «любимый внедорожник Путина»

В Великобритании выставлена на продажу «любимая «икона» бездорожья президента России Владимира Путина» Lada Niva. Продавец рассчитывает получить за машину с пробегом 22 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 млн рублей), пишет The Sun.

Издание обратило внимание на то, что автомобиль был создан еще в СССР, но особую известность получил после того, как в 2009 году такую машину купил российский лидер.

«Внедорожная «икона», любимая Владимиром Путиным, выставлена на продажу с пробегом всего 362 мили (около 600 км) по цене, которая сделает ее самой дорогой в своем роде в Великобритании», — отмечается в статье.

Bramley Motor Cars

При этом в объявлении о продаже компания Bramley Motor Cars подчеркнула, что Lada Niva является «сильным претендентом на звание идеального внедорожника».

«И хотя цена относительно высокая, это все же дешевле, чем у большинства современных моделей 4x4», — признает издание, отмечая, что подобные российские автомобили стали редкостью в Великобритании после начала украинского кризиса.