В 2024 году в Самаре отремонтируют 21 дорогу: список

Совокупная протяженность участков, запланированных к ремонту, — около 26 километров.Количество средств, которые израсходуют на вышеуказанные работы, будет на уровне 2023 года.

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"В следующем дорожно-строительном сезоне общий километраж дорог, подлежащих обновлению по нацпроекту, будет меньшим, по сравнению с текущим годом, но расширится "линейка" видов работ — увеличатся их объемы, и при этом качество будет выше. Специалисты поясняют, что объекты отремонтируют не только методом больших "карт" (по всей ширине проезжей части). Ряд улиц ожидает комплексное благоустройство — от фасада до фасада", — отмечается в сообщении.

"Таких объектов три: улица Чернореченская на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной, улица Елизарова в границах улицы Победы и проспекта Металлургов, а также в историческом центре возьмут в работу улицу Куйбышева — определен участок от улицы Венцека до улицы Вилоновской", — рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.

При комплексном благоустройстве охватят работами не только автодороги. Отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень. Помимо этого, как и на всех остальных участках в разных районах города, заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев. Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными, бесшумными.

"На улице Чернореченской специалисты произведут ремонт еще и системы освещения — в частности, все воздушные линии будут перенесены под землю. Например, на улице Куйбышева в 2021 году по такому же принципу модернизировали систему освещения, установили новые опоры и фонари, причем светильники энергоэффективные. Прокладка кабелей подземным способом позволяет обеспечить надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия. Весь кабель изолирован, в гофре. И в целом этот подход положительно влияет на эстетику городской среды, — подчеркнул Сергей Панферов. — Таким образом, на улице Куйбышева при комплексном ремонте в 2024 году работы со световым оснащением уже не требуются. На улице Елизарова система освещения тоже в нормативном состоянии. То есть вопрос целесообразности тех или иных видов работ — один из ключевых. Бюджетные средства не тратятся впустую, если в этом нет необходимости".

На участке улицы Куйбышева часть работ также выполнена в 2023 году — в рамках восстановления благоустройства после перекладки теплотрассы. Таковым было требование к подрядчику, который ремонтировал и модернизировал теплосети. От улицы Венцека до улицы Некрасовской ресурсоснабжающая организация обеспечила приведение в порядок асфальтобетонного покрытия автодороги и плиточного покрытия тротуара с одной стороны участка. Поэтому в данных локациях работы в 2024 году уже не заложены.

На 18 объектах улично-дорожной сети Самары в 2024 году ремонт в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" произведут "картами", каждая из которых протяженностью свыше 100 погонных метров (с захватом всей проезжей части). К таким объектам относятся участки улиц Ново-Вокзальной, Врубеля, Садовой, Алма-Атинской, Силовой, 4 проезда, Зубчаниновского шоссе и др.

Независимо от вида ремонта, если после фрезерования старого полотна дорог будут выявлены ослабленные места основания, их усилят.

Перечень объектов, запланированных к ремонту в рамках реализации нацпроекта БКАД в 2024 году: