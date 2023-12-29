В 2024 году в Самаре отремонтируют 21 дорогу: список
Совокупная протяженность участков, запланированных к ремонту, — около 26 километров.Количество средств, которые израсходуют на вышеуказанные работы, будет на уровне 2023 года.
"В следующем дорожно-строительном сезоне общий километраж дорог, подлежащих обновлению по нацпроекту, будет меньшим, по сравнению с текущим годом, но расширится "линейка" видов работ — увеличатся их объемы, и при этом качество будет выше. Специалисты поясняют, что объекты отремонтируют не только методом больших "карт" (по всей ширине проезжей части). Ряд улиц ожидает комплексное благоустройство — от фасада до фасада", — отмечается в сообщении.
"Таких объектов три: улица Чернореченская на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной, улица Елизарова в границах улицы Победы и проспекта Металлургов, а также в историческом центре возьмут в работу улицу Куйбышева — определен участок от улицы Венцека до улицы Вилоновской", — рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.
При комплексном благоустройстве охватят работами не только автодороги. Отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень. Помимо этого, как и на всех остальных участках в разных районах города, заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев. Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными, бесшумными.
"На улице Чернореченской специалисты произведут ремонт еще и системы освещения — в частности, все воздушные линии будут перенесены под землю. Например, на улице Куйбышева в 2021 году по такому же принципу модернизировали систему освещения, установили новые опоры и фонари, причем светильники энергоэффективные. Прокладка кабелей подземным способом позволяет обеспечить надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия. Весь кабель изолирован, в гофре. И в целом этот подход положительно влияет на эстетику городской среды, — подчеркнул Сергей Панферов. — Таким образом, на улице Куйбышева при комплексном ремонте в 2024 году работы со световым оснащением уже не требуются. На улице Елизарова система освещения тоже в нормативном состоянии. То есть вопрос целесообразности тех или иных видов работ — один из ключевых. Бюджетные средства не тратятся впустую, если в этом нет необходимости".
На участке улицы Куйбышева часть работ также выполнена в 2023 году — в рамках восстановления благоустройства после перекладки теплотрассы. Таковым было требование к подрядчику, который ремонтировал и модернизировал теплосети. От улицы Венцека до улицы Некрасовской ресурсоснабжающая организация обеспечила приведение в порядок асфальтобетонного покрытия автодороги и плиточного покрытия тротуара с одной стороны участка. Поэтому в данных локациях работы в 2024 году уже не заложены.
На 18 объектах улично-дорожной сети Самары в 2024 году ремонт в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" произведут "картами", каждая из которых протяженностью свыше 100 погонных метров (с захватом всей проезжей части). К таким объектам относятся участки улиц Ново-Вокзальной, Врубеля, Садовой, Алма-Атинской, Силовой, 4 проезда, Зубчаниновского шоссе и др.
Независимо от вида ремонта, если после фрезерования старого полотна дорог будут выявлены ослабленные места основания, их усилят.
Перечень объектов, запланированных к ремонту в рамках реализации нацпроекта БКАД в 2024 году:
1 Ул. Садовая от дома № 43 по ул. Полевой до дома № 76 по ул. Затонной2 Ул. Врубеля от дома № 36а по Московскому шоссе до дома № 193 по пр.Карла Маркса3 Ул. 4 проезд от дома № 193 по пр. Карла Маркса до дома № 22 по ул.Гаражной4 Ул. Парниковая от ул. Казачьей до ул. Новокомсомольской5 Южный проезд от ул. Авроры до дома № 186 по Южному проезду6 Ул. Чернореченская от ул. Владимирской до ул. Спортивной7 Ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской8 Ул. Жигулевская от ул. Силовой до Московского шоссе9 Ул. Силовая от ул. Ново-Вокзальной до ул. Жигулевской10 Зубчаниновское шоссе от ул. Физкультурной до Аэропортовского шоссе11 Автомобильная дорога на село Задельное12 Ул. Алма-Атинская от дома № 106 по ул. Республиканской до дома № 57апо ул. Олимпийской13 Ул. Ново-Вокзальная от дома № 323А по ул. Ново-Садовой до дома № 2нпо ул. Ново-Вокзальной14 Ул. Елизарова от ул. Победы до пр. Металлургов15 Ул. 9 просека, 5 линия (с разворотным кольцом)16 Ул. 9 просека, 5 малая линия, от дома № 3 по ул. 9 просека, 5 малая линиядо дома № 318 по ул. 7 линия17 Ул. 7 линия от дома № 318 по ул. 7 линия до дома № 21 по ул. 7 линия18 Ул. 9 просека от дома № 1 по ул. 7 линия до дома № 4а по ул. БарбошинОвраг19 Проезд от дома № 4а по ул. Барбошин Овраг до дома № 1а по ул. 10просека20 Ул. Барбошин Овраг от дома № 1а по ул. 10 линия до ул. СтуденыйОвраг, 3 линия21 Ул. Студеный Овраг, 3 линия от дома № 125, ст. 8 по ул. Овраг Артек досанатория "Можайский"