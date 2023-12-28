Дрейф станции "СП-41" закончится весной: скоро пройдет ротация кадров

Работа дрейфующей в Северном Ледовитом океане станции "Северный полюс - 41" продлится до весны следующего года. Так складывается ледовая обстановка. Между тем еще в начале сентября предполагалось, что дрейф, скорее всего, закончится до конца года.

Напомним: "СП-41" открылась 2 октября 2021 года. Уникальность станции в том, что на льдину полярников доставило специально сконструированное судно - ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс". ЛСП пришвартовалось к льдине и дрейфует вместе с ней. Ученые живут на судне, работают как непосредственно на его борту, так и в развернутом на льдине лагере.

Летом этого года началось значительное разрушение льдины. Льдину пришлось поменять на другую.

Сейчас ситуация такова, что льдина фактически стоит на месте. Сроки выхода "Северного полюса" в открытую воду перенесены самой природой. Теперь предполагаемое окончание экспедиции - весна 2024 года. ЛСП "Северный полюс" должна своим ходом вернуться с самого северной края Земли в Мурманск.

Как сообщил Александр Макаров, директор ААНИИ, в начале 2024 года к "СП-41" направят научно-экспедиционной судно "Академик Трешников". Его главная задача - ротация кадров на "СП-41", но прежде всего это относится к экипажу судна "Северный полюс".

Что касается ученых, то большинство из них хочет оставаться на "СП-41" до конца дрейфа. На данный момент с учетом предыдущих ротаций на севере осталось порядка 80 процентов от первоначального экспедиционного состава. То есть люди находятся в экспедиции уже 15 месяцев и не собираются возвращаться домой. Потому что работа на "СП-41" - возможность провести уникальные научные исследования.

Также "Академик Трешников" доставит на "СП-41" посылки, подарки к Новому году, почту, в том числе письма полярникам от школьников.

Всего "СП-41" прошла 2 230 морских миль, генеральный дрейф - 701 морская миля.