Xiaomi представила электромобиль Xiaomi SU7 — конкурента Tesla и Porsche

Китайская компания Xiaomi провела презентацию своего первого электромобиля — Xiaomi SU7 (Speed Ultra). Это пятиместный электрический седан, который должен будет составить конкуренцию лидерам рынка — Tesla и Porsche.

Автомобиль будет производиться в двух версиях: обычная SU7 и SU7 Max. Топовая модель сможет похвастаться запасом хода в 800 км и максимальной скоростью в 265 км/ч с разгоном от 0 до 100 км/ч за 2,78 секунды.

Базовая версия будет куда проще: запас хода в 668 км, максимальная скорость в 210 км/ч и разгон от 0 до 100 км/ч за 5,28 секунд.