Land Rover отзовет в США более 4 тысяч Range Rover Sport 2023 года

Land Rover выявила потенциальную уязвимость в задних фонарях на 4347 автомобилях модели Range Rover Sport 2023 года, проданных в США.

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Указанный дефект включает в себя проникновение влаги в фонари, что приводит к их неисправности. Эта проблема уже стала причиной 144 обращений по гарантии начиная с октября 2022 года.

Детальное исследование показало, что корень проблемы лежит в ошибке при сборке, которая позволяла влаге скапливаться внутри корпуса фонарей, приводя к их поломке. Как мера предосторожности и обеспечения безопасности, Land Rover приняла решение о проведении отзыва этих транспортных средств из-за риска увеличения аварийности, отмечает ресурс Тарантас Ньюс.