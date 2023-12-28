Land Rover отзовет в США более 4 тысяч Range Rover Sport 2023 года

Land Rover отзовет в США более 4 тысяч новых Range Rover Sport 2023 года
Land Rover выявила потенциальную уязвимость в задних фонарях на 4347 автомобилях модели Range Rover Sport 2023 года, проданных в США.
Указанный дефект включает в себя проникновение влаги в фонари, что приводит к их неисправности. Эта проблема уже стала причиной 144 обращений по гарантии начиная с октября 2022 года.
Детальное исследование показало, что корень проблемы лежит в ошибке при сборке, которая позволяла влаге скапливаться внутри корпуса фонарей, приводя к их поломке. Как мера предосторожности и обеспечения безопасности, Land Rover приняла решение о проведении отзыва этих транспортных средств из-за риска увеличения аварийности, отмечает ресурс Тарантас Ньюс.
Компания скоро свяжется с владельцами затронутых автомобилей Range Rover Sport и пригласит к дилерам для замены задних фонарей. В качестве временной меры безопасности, до проведения отзыва, Land Rover рекомендует владельцам этих автомобилей регулярно проверять состояние задних фонарей на предмет функционирования.