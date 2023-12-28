Подержанные запчасти могут начать использовать при ремонте по ОСАГО в 2024 году

Подержанные запчасти могут начать использовать при ремонта автомобиля по ОСАГО уже в конце 2024 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.

© Газета.ру

«Мы привлекли в работу научно-исследовательский институт автотранспорта. В июле 2024-го мы получим список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте машины. А также пояснения, как следует оценивать состояние таких запчастей, чтобы решить, можно ли их безопасно применять. Вопрос будет обсуждаться с ЦБ, Минфином и Минтрансом. К концу 2024 года уже могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО», — сказал Уфимцев.

О том, что в России предложили наладить индустрию восстановления б/у автозапчастей, стало известно в феврале 2023 года. Авторами инициативы стали депутаты четырех комитетов Госдумы. В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина говорилось, что в России подобная индустрия фактически отсутствует, а в условиях санкций это может стать одной из основных причин массового выхода машин из строя. Кроме того, во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования подержанных автозапчастей широко развит, его поддерживает государство.