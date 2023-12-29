В Ленобласти за неделю автоинспекторы выявили с помощью квадрокоптеров 60 нарушителей ПДД

Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, – это опасный и рискованный манёвр, связанный со значительным превышением скорости. Из-за этого грубейшего нарушения правил дорожного движения при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, что приводит к самым тяжким последствиям. Для профилактики таких нарушений наряды ДПС осуществляют патрулирование основных автомагистралей Ленинградской области. С начала текущей недели сотрудники Госавтоинспекции в рамках профилактического рейда на автомагистрали «Кола» выявили уже порядка 60 нарушителей. Технической особенностью этой работы является применение квадрокоптеров для осуществления видеофиксации нарушения с воздуха. При этом водитель попадает в зону видеоконтроля задолго до того, как его навигатор предупредит о полицейском патруле на трассе. За 11 месяцев 2023 года сотрудниками региональной полиции за выезд на встречную полосу в отношении нарушителей было составлено 1315 административных материалов по статье 12.15 КоАП РФ. За этот же период зафиксировано 71 дорожно-транспортное происшествие, которые произошли по причине выезда на встречную полосу движения.