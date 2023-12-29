Специалисты дептранса рассказали, как изменится схема движения на время закрытия оранжевой ветки метро

На время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро от станции «Новые Черемушки» до «Октябрьской» с 3 по 8 января пассажиры смогут бесплатно воспользоваться автобусами. Об этом информирует mos.ru.

Ограничения вызваны обустройством теплосети. В связи с запуском компенсационного транспорта схема движения в ЮЗАО будет скорректирована с 2 по 9 января. Так, чтобы автобусы ходили без задержек, будет открыто шесть километров временных выделенных полос на проспекте 60-летия Октября и Профсоюзной улице (до станции «Новые Черемушки»).