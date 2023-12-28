Вернуть эвакуированный автомобиль в новогодние праздники можно будет в четырех пунктах МАДИ

В период с 31 декабря по 8 января получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля можно будет в четырех пунктах Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Как забрать эвакуированный автомобиль в новогодние праздники? С 31 декабря по 8 января получить разрешение на возврат можно в четырех пунктах МАДИ, расположенных на спецстоянках ГКУ «АМПП», – говорится в сообщении.

Так, получить разрешение на возврат авто можно будет по следующим адресам: проезд Одоевского, вл. 3 (круглосуточно); проезд Энтузиастов, вл. 3 (круглосуточно); ул. Вагоноремонтная, д. 4А (круглосуточно); ул. Дубовая Роща, вл. 7А (с 10:00 до 22:00).

Сервисный центр «Московский транспорт» находится по адресу: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1. Он будет закрыт 31 декабря, 1 и 7 января. В другие праздничные дни разрешения на возврат автомобиля там будут выдавать в штатном режиме с 8:00 до 20:00.