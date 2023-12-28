Работа трамваев в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь будет продлена

Работа трамваев в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года будет продлена до 2.00. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты». Будет продлена работа следующих маршрутов: — №2 «Городское кольцо»; — №3 Московский вокзал — Парк «Дубки»; — №8 Гнилицы — Игарская улица; — №21 Черный пруд – Парк «Дубки». Отметим, что все городские трамваи с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года будут курсировать по расписанию выходного дня.