Движение по улице Юлиуса Фучика в Казани перекроют почти на три недели

В Казани на улице Юлиуса Фучика в районе пересечения с улицей Минской по направлению в сторону Ломжинской перекроют проезжую часть дороги и тротуар. Ограничения начнут действовать с 11 по 30 января 2024 года.

На участке запланированы работы на трассах тепловода. Как объяснили в мэрии, это необходимо для строительства второй линии метрополитена от станции "Фучика" до станции "Сахарова".

Работы будут вестись с обеспечением безопасного движения автотранспорта и пешеходов, а также с беспрепятственным пропуском местных жителей.