Baic запустил в КНР новый электрический кроссовер ArcFox Alpha T5

Позиционируемый как среднеразмерный внедорожник, ArcFox Alpha T5 обладает размерами 4690x1936x1650 мм и колесной базой 2845 мм, пишет SPEEDME.RU. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова: Extreme Fox White, Extreme Night Black, Vision White и Matt Sea Rock Grey.

Все модификации этой модели оснащены полным приводом, а время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 7,5 секунды. Зарядный порт размещен на левом заднем крыле и поддерживает как быструю, так и медленную зарядку. Отмечается, что ArcFox Alpha T5 оснащен высоковольтной зарядной архитектурой 800 В, которая, по словам производителя, может зарядить батарею на 260 км пробега всего за 10 минут.