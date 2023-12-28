BAIC запустил в КНР новый электрический кроссовер ArcFox Alpha T5
Компания ArcFox официально представила свой внедорожник Alpha T5. Новинка будет предлагаться в четырех модификациях по цене от 21,8 тыс. долларов США.
Позиционируемый как среднеразмерный внедорожник, ArcFox Alpha T5 обладает размерами 4690x1936x1650 мм и колесной базой 2845 мм, пишет SPEEDME.RU. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова: Extreme Fox White, Extreme Night Black, Vision White и Matt Sea Rock Grey.
Все модификации этой модели оснащены полным приводом, а время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 7,5 секунды. Зарядный порт размещен на левом заднем крыле и поддерживает как быструю, так и медленную зарядку. Отмечается, что ArcFox Alpha T5 оснащен высоковольтной зарядной архитектурой 800 В, которая, по словам производителя, может зарядить батарею на 260 км пробега всего за 10 минут.
Интерьер автомобиля может похвастаться единственным «парящим» 15,6-дюймовым дисплеем управления с встроенным чипом Qualcomm Snapdragon 8155, обеспечивающим голосовое взаимодействие. Центральная консоль имеет подвесную конструкцию, поддерживающую беспроводную зарядку мобильных телефонов мощностью 50 Вт и два подстаканника. Внутри также предусмотрена радиолокационная система миллиметрового диапазона для мониторинга важных параметров людей, находящихся на задних сиденьях автомобиля.