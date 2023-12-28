Zeekr назвала цену недорогого седана 007 с очень быстрой зарядкой

Модель может похвастаться 800-вольтовой архитектурой, максимальным запасом хода 870 километров и разгоном с нуля до «сотни» всего за 2,84 секунды. Заявлена и самая быстрая зарядка в мире: пополнить запас энергии на 610 километров пути можно будет за 15 минут. Несмотря на впечатляющие характеристики, начальная цена оказалась ниже ожидаемой почти на 30 тысяч юаней.

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У 007 два варианта батарей. Первую, литий-железо-фосфатную (LFP) Golden Battery емкостью 75 киловатт-часов, разработала сама Zeekr, а второй вариант предоставила CATL — это литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор Qilin. Он обеспечивает до 870 километров автономного хода и, как утверждается, самую быструю зарядку, доступную на современных электрокарах, — 610 километров за 15 минут.

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В движение базовый седан приводит установленный на задней оси электромотор мощностью 421 лошадиная сила (440 Нм крутящего момента), как у Zeekr 001. Полноприводная версия имеет дополнительный 224-сильный двигатель на передней оси и суммарную мощность 637 сил (710 Нм). RWD-вариант разгоняется с места до 100 километров в час за 5,4 секунды, а «топовая» AWD-версия — за 2,84 секунды.

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Autohome.com.cn

По габаритам 007 сравним с Toyota Camry: длина, ширина и высота равны 4865, 1900 и 1450 миллиметрам соответственно при колесной базе 2928 миллиметров.

Снаружи у 007 изогнутая ЖК-панель, отображающая различные послания для пешеходов и других автомобилистов. Также у седана есть внешний динамик, с помощью которого можно общаться с ними: возможно, такую функцию Zeekr подглядела у Tesla, которой, к слову, пришлось ограничивать ее использование из соображений безопасности.

В оснащении заявлен комплекс ADAS, автопилот Zeekr Pilot (NZP), множество датчиков, лидар, 12 камер высокого разрешения и столько же ультразвуковых радаров. Обрабатывает этот массив данных чип Nvidia Orin X.