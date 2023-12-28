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Zeekr раскрыла цену недорогого седана 007 с очень быстрой зарядкой

Модель может похвастаться 800-вольтовой архитектурой, максимальным запасом хода 870 километров и разгоном с нуля до «сотни» всего за 2,84 секунды. Заявлена и самая быстрая зарядка в мире: пополнить запас энергии на 610 километров пути можно будет за 15 минут. Несмотря на впечатляющие характеристики, начальная цена оказалась ниже ожидаемой почти на 30 тысяч юаней.

Zeekr назвала цену недорогого седана 007 с очень быстрой зарядкой
© Мотор.ру

У 007 два варианта батарей. Первую, литий-железо-фосфатную (LFP) Golden Battery емкостью 75 киловатт-часов, разработала сама Zeekr, а второй вариант предоставила CATL — это литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор Qilin. Он обеспечивает до 870 километров автономного хода и, как утверждается, самую быструю зарядку, доступную на современных электрокарах, — 610 километров за 15 минут.

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В движение базовый седан приводит установленный на задней оси электромотор мощностью 421 лошадиная сила (440 Нм крутящего момента), как у Zeekr 001. Полноприводная версия имеет дополнительный 224-сильный двигатель на передней оси и суммарную мощность 637 сил (710 Нм). RWD-вариант разгоняется с места до 100 километров в час за 5,4 секунды, а «топовая» AWD-версия — за 2,84 секунды.

Zeekr
Zeekr
Zeekr
Zeekr
Autohome.com.cn

По габаритам 007 сравним с Toyota Camry: длина, ширина и высота равны 4865, 1900 и 1450 миллиметрам соответственно при колесной базе 2928 миллиметров.

Снаружи у 007 изогнутая ЖК-панель, отображающая различные послания для пешеходов и других автомобилистов. Также у седана есть внешний динамик, с помощью которого можно общаться с ними: возможно, такую функцию Zeekr подглядела у Tesla, которой, к слову, пришлось ограничивать ее использование из соображений безопасности.

В оснащении заявлен комплекс ADAS, автопилот Zeekr Pilot (NZP), множество датчиков, лидар, 12 камер высокого разрешения и столько же ультразвуковых радаров. Обрабатывает этот массив данных чип Nvidia Orin X.

Самый дешевый Zeekr 007 обойдется в 209 900 юаней или 2,7 миллиона рублей, самый дальнобойный — в 259 900 юаней (3,3 миллиона), а самый быстрый — в 299 900 юаней (3,8 миллиона рублей). Поставки начнутся 1 января. Вероятно, новинка, как и другие Zeekr, доберется до России неофициальным путем.

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