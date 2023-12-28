Cummins оштрафовали за намеренное занижение выбросов своих двигателей

Американская компания Cummins Incorporated получила штраф почти в 1,7 млрд долларов за умышленную продажу устройств для отключения датчиков выбросов двигателей внутреннего сгорания, что является нарушением Закона о чистом воздухе. Как сообщает CarBuzz, Минюст Соединенных Штатов отметил, что это самое высокое наказание в рамках этого документа по гражданскому иску, а также второй по величине штраф за нарушение законов в области экологии.

Cummins занимается производством двигателей для пикапов, вроде Nissan Titad XD и RAM, школьных автобусов, генераторов и прочего. Компания установила устройства для отключения датчиков выбросов примерно на 630 тысяч пикапов Ram 2500 и 3500 в 2013-2019 годах, а также «нераскрытые вспомогательные устройства для снижения показателя выбросов» на 330 тысяч грузовиков той же серии.

Напомним, что это не первые штрафы для компаний за установку устройств, которые занижают количество выбросов. В прошлом году Stellantis наказали на 300 млн долларов за установку подобных приборов на RAM 1500 и Jeep Grand Cherokee.