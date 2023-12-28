С опережением графика ввели в строй Марийский путепровод в Волгограде

Утром 28 декабря 2023 года в Красноармейском районе города-героя на Волге открыли Марийский путепровод для движения автомобилей. Как сообщили в администрации Волгограда, специалисты подрядной организации полностью завершили работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на Марийском путепроводе. Это позволило с опережением графика на 7 месяцев открыть дорожный объект для движения транспортных средств. Теперь в течение зимы рабочим предстоит укрепить опоры и пролетные конструкции путепровода. Напомним, что к восстановлению сооружения подрядчик приступил в феврале 2023 года. Работы проходят в рамках программы «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для реализации проекта было принято решение временно приостановить сначала автомобильное, а затем и трамвайное движение. Это позволило значительно ускорить восстановление моста и уложить новое бетонное основание по всей ширине проезжей части. Уже с 1 сентября трамваи курсировали по Марийскому путепроводу в обычном режиме, а 28 декабря дорожный объект открыли и для движения автомобилей. Следует отметить, что в Волгоградской области вопросы дорожного ремонта и строительства находятся на особом контроле губернатора Андрея Бочарова и городских властей. Так, в 2023 году было восстановлено движение по 8-му путепроводу и Сарептскому мосту, которые ранее были отремонтированы в рамках федеральной программы. Кроме того, специалисты приведут в порядок путепровод № 6 в Дзержинском районе. Подрядчик для проведения данных работ уже определен. Никита Горбачев. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив.