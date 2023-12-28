Обнародовано видео огромных пробок на границе России и Грузии

На границе России и Грузии скопилось огромное число автомобилей. Это следует из видеозаписей, опубликованных Telegram-каналом Baza.

По словам его источника, огромные пробки на контрольно-пропускном пункте (КПП) Верхний Ларс вызваны сильным снегопадом и большим ажиотажем после открытия дороги, закрытой ранее не некоторое время. Автомобилисты утверждают, что заторы начинаются за несколько километров до КПП.

Пересечение границы у многих заняло более 13 часов. Как пишет канал, люди в чатах жалуются на то, что многие водители пытаются «пролезать без очереди». Один из автомобилистов посоветовал другим «не рыпаться», так как «Казбек закрыт».

Ранее сообщалось, что из-за очередного закрытия КПП «Ваалимаа» многие россияне не успели вернуться в Россию из Финляндии, застряв на границе.