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Обнародовано видео огромных пробок на границе России и Грузии

На границе России и Грузии скопилось огромное число автомобилей. Это следует из видеозаписей, опубликованных Telegram-каналом Baza.

По словам его источника, огромные пробки на контрольно-пропускном пункте (КПП) Верхний Ларс вызваны сильным снегопадом и большим ажиотажем после открытия дороги, закрытой ранее не некоторое время. Автомобилисты утверждают, что заторы начинаются за несколько километров до КПП.

Пересечение границы у многих заняло более 13 часов. Как пишет канал, люди в чатах жалуются на то, что многие водители пытаются «пролезать без очереди». Один из автомобилистов посоветовал другим «не рыпаться», так как «Казбек закрыт».

Огромные пробки на границе России и Грузии попали на видео

Ранее сообщалось, что из-за очередного закрытия КПП «Ваалимаа» многие россияне не успели вернуться в Россию из Финляндии, застряв на границе.

До этого Хельсинки заявляли, что закроют КПП 15 декабря в 21:00 по московскому времени, однако по факту это произошло раньше. В итоге к вечеру на границе на выезд образовалась большая пробка и всех владельцев машин с российскими номерами начали разворачивать.

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