Опасности электромобиля: для тушения Tesla потребовалось 163 тонны воды

Для тушения пожара, который охватил автомобиль Tesla в рождественскую ночь в Алабаме, по данным властей, потребовалось более 163 тонны воды. Об этом сообщает Jalopnik.com.

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Процесс тушение занял около часа. Как говорится в публикации, использование столь большого объема воды лишний раз показывает, «как местным службам может быть трудно справляться с автомобильными авариями и пожарами в эту новую эпоху электрификации».

Когда бригада прибыла на место, Model Y была уже полностью охвачена огнем, отмечается в статье. Также сообщается, что процесс тушения пожара был сложным. По словам властей, водитель Model Y выбрался из пожара невредимым.

Также в материале говорится, что возгорание аккумуляторных батарей электромобилей тушить проблематично. Уточняется, что подобный пожар может вызвать так называемый «тепловой разгон». Остаточное тепло может привести к повторному возгоранию аккумулятора через несколько часов или даже дней, отметил автор.

«Без какого-либо специального оборудования пожарным могут потребоваться десятки тысяч галлонов воды, чтобы попытаться потушить пламя, и даже в этом случае некоторые эксперты просто предлагают дать огню выгореть», - подчеркивается в статье.