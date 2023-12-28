Партия автомобилей Lada Vesta для парламентариев поступила в гараж Госдумы. Об этом агентству РИА Новости сообщил член думского комитета по транспорту Александр Толмачев, передает «Прайм».
«В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta. Я считаю, что это правильное решение. Кроме того, что оно поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как «депутатские», это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России», — сказал Толмачев.
Использование автомобилей марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов, является глупостью и издевательством над клиентом, заявил депутат.
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