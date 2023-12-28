«В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta. Я считаю, что это правильное решение. Кроме того, что оно поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как «депутатские», это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России», — сказал Толмачев.