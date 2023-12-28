МЧС РФ: движение машин по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за непогоды

Движение автомобильного транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС РФ по Северной Осетии. В заявлении уточняется, что речь идет об участке пути между городом Владикавказ и населенным пунктом Ларс. Ограничения действуют с 13:00 (совпадает с мск) и могут быть отменены особым распоряжением, подчеркивается в публикации. "Запрещено движение всех видов автотранспортных средств в направлении на выезд из Российской Федерации", — добавили в ведомстве. 22 декабря управление МЧС РФ по Северной Осетии также оповестило граждан о приостановке движения транспортных средств по Военно-Грузинской дороге. Данное решение было принято в связи с ухудшением погодных условий, однако в тот раз ограничения коснулись только грузовых автомобилей. Через два дня Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии распорядился закрыть для некоторых видов машин дороги в Армению и Турцию. Из-за непогоды на трассы в целях безопасности перестали пускать прицепной и полуприцепной автомобильный транспорт.