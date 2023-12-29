Таксист на юге Москвы обманул пассажира на 170 тыс. руб.

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали водителя такси, обманувшего пассажира. Предварительно установлено, что 52-летний мужчина в одном из аэропортов столицы решил воспользоваться услугами такси и попросил водителя отвезти его на ул. Генерала Белова. Таксист пояснил, что стоимость поездки составит около 2 тыс. руб. Прибыв на указанный заявителем адрес, водитель на терминале оплаты ввел сумму, после чего пассажир при помощи телефона оплатил проезд. Увидев сообщение о списании со счета суммы, в десятки раз больше озвученной, потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил более 170 тыс. руб. Прибывшими на место происшествия полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 45-летний мужчина», – цитирует пресс-служба начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве, полковника внутренней службы Владимира Васенина.