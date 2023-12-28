Депутат Госдумы Леонов рассказал о получении служебной Lada Vesta

«В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я первый пассажир новой Lada Vesta, теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы. Вполне себе достойный автомобиль. Очень рад, что так оперативно перешли от слов к делу», — написал Леонов.