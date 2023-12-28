Правила пользования мобильным телефоном за рулем в России могут изменить

В России до 1 апреля подготовят проект по совершенствованию действующих правил дорожного движения. В частности, в стране намерены уточнить правила пользования телефоном за рулем и условия стоянки на мостах и рядом с остановками общественного транспорта, передает «Парламентская газета».

В настоящее время осуществляется сбор предложений по новой редакции ПДД, отметил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

При этом он подчеркнул, что информация о ключевых направлениях уже есть. Главные исполнители инициатив – ГИБДД и Минтранс, говорится в публикации. Также власти сфокусируются на новых видах транспорта – электросамокатах, беспилотниках, роботах-доставщиках. Внимание будет уделено также сокращению ПДД и удалению из них лишних пунктов.

Холодов высказался об использовании телефона при вождении автомобиля и остановке на мостах. По его словам, в соответствии с действующей редакцией ПДД, за рулем нельзя вести переговоры (п. 2.7 ПДД) по телефону, не оснащенному беспроводной гарнитурой. Однако упоминания нет о переписке в мессенджерах, участии в онлайн-играх и записи голосовых сообщений, отметил собеседник.