Председатель сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗ Patriot

Председатель Сената итальянского парламента Иньяцио Ла Русса продал российский внедорожник «УАЗ Патриот», который ему подарил бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Il Giornale.

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Отмечается, что Ла Русса продал машину из-за того, что к ней нет запчастей, а также в связи с тем, что она стоит без дела. В гараже политика для поездок предусмотрены Fiat 500 и Jaguar.

Премьер-министр Сильвио Берлускони купил машину в январе 2010 года. Это первый автомобиль «УАЗ Патриот», выпущенный на автопредприятии «Соллерс — Дальний Восток» во Владивостоке. Президент России Владимир Путин тогда сказал, что Берлускони сразу же попросил скидку.

До этого стало известно, что Ульяновский автозавод проводит испытания модернизированного внедорожника «УАЗ Патриот». Автомобиль вместе с обновленным внешним видом получит новый силовой агрегат. УАЗ запустил проект рестайлинга «Патриота» в сентябре текущего года. В рамках модернизации модель впервые с 2016 года получит обновленный дизайн. Автомобиль оснастят двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с. (288 Нм), производство которого локализовано на заводе «Соллерс Алабуга».