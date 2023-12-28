Аналитики назвали реальные темпы подорожания подержанных японских авто

За последние полгода средняя стоимость подержанного авто из Японии, не попавшего под ограничения, выросла на 21%. Как сообщает Quto.ru, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков площадки «Дром».

В июне средняя цена подержанного авто из Японии, не входящего в санкционный список, составляла 580 тысяч рублей. Уже к ноябрю она достигла 703 тысяч рублей.

Цены на попавшие под запрет на экспорт автомобили также выросли. В случае машин с пробегом рост составил 20%, в случае вариантов без пробега — на 27%. Первая категория выросла в цене с 1 млн 474 тысяч рублей до 1 млн 771 тысяч рублей, вторая — с 1 млн 742 тысяч до 2 млн 205 тысяч рублей.