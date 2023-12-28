Первый автомобиль SU7 от Xiaomi официально выйдет на рынок в текущем декабре

Первый автомобиль от Xiaomi SU7 позиционируется как высокопроизводительный автомобиль с экологическими технологиями C-класса, об этом заявил руководитель IT-гиганта Лей Цзюнь.

В ходе общения с фанатами бренда он ответил на вопросы и раскрыл некоторые подробности о первом электромобиле SU7. Отмечается, что официально на рынок электрокар выйдет уже в декабре 2023 года. Лей Цзюнь подчеркнул, что SU7 в части технологий будет конкурировать с американскими автомобилями Tesla.

По словам главы корпорации, созданная Xiaomi машина «будет ехать не хуже Porsche Taycan Turbo». Лей Цзюнь заверил, что специалисты компании практически с нуля разрабатывали электромобиль. Он уточнил, что у дизайнеров и инженеров не было эталонной модели, благодаря которой они могли скопировать особенности машины.

Раскрывая происхождение названия модели, Лей Цзюнь рассказал, что аббревиатура SU означает Speed Ultra. Он отметил, что цена на автомобиль будет дороже других моделей на рынке, при этом назвал переплату «оправданной».