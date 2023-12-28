Tesla может уступить лидерство на рынке электромобилей
Компания Tesla может уступить лидерство на рынке электромобилей китайскому концерну BYD. Согласно прогнозу агентства Bloomberg, бренд из КНР может обогнать американского конкурента уже по итогам четвертого квартала текущего года.
Сейчас Tesla опережает BYD по рядку экономических показателей, в том числе по выручке, прибыли и капитализации. Однако разрыв по ним скоро может серьезно сократиться. По оценке аналитиков Bernstein, в 2024 году доходы BYD от продаж электромобилей составят 112 млрд долларов, что лишь на 2 млрд долларов меньше, чем у компании Илона Маска.
Смена лидера на рынке электрокаров может стать поворотным моментом, что подтвердит растущее влияние Китая на глобальную автопромышленность. Как отметила глава китайских операций хедж-фонда Snow Bull Capital Бриджет Маккарти, конкурентная среда в автомобильной среде серьезно изменилась и преимущество сейчас заключается не в размере компаний, а в умении быстро внедрять инновационные технологии.
В публикации отмечается, что одним из преимуществ BYD является то, что бренд оснащает электромобили своими аккумуляторами. Еще в «нулевые» компания стала первым китайским поставщиком литий-ионных аккумуляторов для Motorola и Nokia, а уже в 2008 году BYD представила свой первый гибридный автомобиль, седан BYD F3DM.