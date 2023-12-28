Компания Tesla может уступить лидерство на рынке электромобилей китайскому концерну BYD. Согласно прогнозу агентства Bloomberg, бренд из КНР может обогнать американского конкурента уже по итогам четвертого квартала текущего года.

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Сейчас Tesla опережает BYD по рядку экономических показателей, в том числе по выручке, прибыли и капитализации. Однако разрыв по ним скоро может серьезно сократиться. По оценке аналитиков Bernstein, в 2024 году доходы BYD от продаж электромобилей составят 112 млрд долларов, что лишь на 2 млрд долларов меньше, чем у компании Илона Маска.

Смена лидера на рынке электрокаров может стать поворотным моментом, что подтвердит растущее влияние Китая на глобальную автопромышленность. Как отметила глава китайских операций хедж-фонда Snow Bull Capital Бриджет Маккарти, конкурентная среда в автомобильной среде серьезно изменилась и преимущество сейчас заключается не в размере компаний, а в умении быстро внедрять инновационные технологии.