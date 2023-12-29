Suzuki подвели итоги юбилейного года в России

Начнём с того, что 2023 год стал юбилейным для Suzuki – ровно 25 лет назад бренд появился на российском рынке. Всё началось в 1998 году – тогда силами четырёх дилерских центров и ITOCHU Corporation (официальным дистрибьютором автомобилей Suzuki в России) в страну начали поставлять легендарную Suzuki Grand Vitara. С тех пор год за годом Suzuki активно наращивала дилерскую сеть, которая в настоящий момент представлена более чем в 40 крупных городах России.

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Особым приоритетом для Suzuki по всему миру являются качественная сборка, надёжность и безопасность, современные технологии, баланс комфорта, мощности и экономичности и, конечно, высокий уровень обслуживания клиентов в соответствии с японскими стандартами качества. В этом вот уже четверть века убеждаются российские клиенты Suzuki.

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Всё для клиентов

Основным фокусом развития бренда в 2023 году стала клиентоориентированность. Официальные дилеры бренда предоставляют высокий уровень сервиса для владельцев автомобилей Suzuki, благодаря квалифицированным и сертифицированным сотрудникам, использованию специализированного диагностического оборудования и соблюдению стандартов качества производителя.

В течение года дилеры предлагали клиентам принять участие в сервисных акциях, помогающих владельцам выгодно и качественно подготовить свой автомобиль к дальнейшей эксплуатации, используя при этом оригинальные запасные части. Также была запущена акция с предложением оригинальных аксессуаров по сниженным ценам. Всю весну владельцы автомобилей Suzuki при обращении к официальному дилеру имели возможность получить профессиональную консультацию специалистов и пройти комплексную проверку своего автомобиля за 899 рублей.

В период активного цветения с апреля по май у официальных дилеров бренда действовала сервисная акция «Наполни салон свежестью», которая предоставляла комплексную услугу для системы кондиционирования автомобилей Suzuki Vitara, Grand Vitara, SX4 Classic, Swift, Jimny, Splash и других.

В сентябре настало время акции «Готовь авто осенью, чтобы комфортно ездить зимой». Для всех владельцев Suzuki была снова доступна комплексная проверка автомобиля с применением фирменного оборудования за 899 рублей с дополнительной выгодой 30% на работы по результатам проверки в течение двух недель.

Весь год на страже интересов, спокойствия и уверенности потребителей продолжала работать Клиентская служба, ведущая ежедневный приём обращений.Сотрудники официальных дилерских центров Suzuki подтвердили свой квалификационный уровень, получив дипломы сертификационной программы Suzuki Service Qualification System – стандартизации мирового уровня, основанной в Японии.

На пике инноваций

Suzuki стремится быть в авангарде технологических решений, удовлетворяя актуальные и предвосхищая потенциальные потребности своих клиентов. Ярким подтверждением этому стало то, что в начале года на выставке AUTO EXPO 2023, которая проходила в пригороде индийской столицы Дели, состоялась мировая премьера концепта электромобиля Suzuki eVX – модель BEV (Battery Electric Vehicle). Это решение сочетает в себе сильную внедорожную ДНК техники Suzuki с расширенными функциями последних моделей автомобилей на аккумуляторных батареях. Внешний вид спроектирован так, чтобы в нём можно было сразу узнать характерный стиль Suzuki. Кроме того, он направлен на то, чтобы перенести внедорожные традиции и философию бренда в новую для него электрическую эру, а также позаботиться о снижении выбросов парниковых газов в окружающую среду. Suzuki eVX планируется вывести на рынок к 2025 году.

Эта новаторская тенденция нашла продолжение в намерении Suzuki участвовать в ралли «Дакар-2024», которая состоится в Саудовской Аравии с 5 по 19 января 2024 года. В рамках новой программы «Миссия 1000», призванной стимулировать автопроизводителей разрабатывать углеродно-нейтральные технологии следующего поколения, такие как водородные двигатели и электрические или биотопливные гибриды, тест-драйв пройдёт инновационный автомобиль с водородным двигателем HySE-X1 – разработка исследовательской ассоциации HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology), действующим членом которой является Suzuki Motor Corporation.

Другая техническая новинка станет плодом соглашения о совместной разработке платформы автономного электромобиля между Suzuki и Applied EV – австралийской технологической компанией, которая специализируется на программном обеспечении и электронике для автономных транспортных средств. В рамках проекта совместной разработки платформа Blanc RobotТМ будет интегрирована в лонжеронную раму автомобиля Suzuki Jimny для возможности автономного управления. Рама будет работать от электричества и управляться центральной системой Digital BackboneТМ.Совместно с LOMBY Inc. Suzuki контролирует проектирование и разработку базы для автономных роботов-курьеров, а LOMBY – их прототип и модификацию, разработку системы доставки и проведение демонстрационных испытаний, которые уже были начаты в 2022 году. Suzuki намерена зарегистрировать эти транспортные средства как «дистанционно управляемые микромобили», которые будут легализованы на дорогах общего пользования в соответствии с пересмотренным законом о дорожном движении Японии.

Осенью стало известно о ещё одном техническом прорыве Suzuki – благодаря производственному сотрудничеству со SkyDrive Inc., специализирующейся на разработке летающих механизмов и грузовых дронов (штаб-квартира компании находится в городе Тойота, префектура Аити, а генеральным и представительным директором является Томохиро Фукудзава), уже весной 2024 года планируется выпуск первых летающих автомобилей.

Рекорд скорости Suzuki Vitara был зарегистрирован в «Книге рекордов России». Для того, чтобы обойти поезд Москва-Владивосток, автомобиль в сутки должен был проезжать более 1 500 километров, и это удалось благодаря превосходной адаптивности, надёжности и манёвренности, классической АКПП Aisin, системе полного привода ALLGRIP SELECT с 4 режимами электромагнитной муфты, а также благодаря настоящему японскому качеству всех агрегатов Suzuki Vitara.

Классика и новинки Suzuki

Минувший год ознаменовался появлением нескольких мотоновинок Suzuki. Так, на ноябрьской выставке EICMA 2023 в Милане (Италия) был представлен мотоцикл модели GSX-S1000GX, который явил собой одновременно и «супербайк», и «роскошный кроссовер». Ключевая особенность модели – высокопроизводительный четырёхтактный рядный четырёхцилиндровый двигатель DOHC объёмом 999 см3. Он оптимально работает в различных дорожных условиях и при разном стиле езды, будь то дальняя или стремительная спортивная поездка. Этот ультрасовременный мотоцикл-кроссовер оснащён более чем 20 особыми умными системами. Продажи GSX-S1000GX стартовали в декабре 2023 года в Европе и Северной Америке.

Там же, в Милане на EICMA 2023 была представлена модель GSX-8R, которая задала новые стандарты в линейке спортбайков Suzuki. GSX-8R оснащён множеством современных интеллектуальных систем. Ключевая особенность модели – компактный и мощный рядный двухцилиндровый двигатель объемом 776 см3. Он обеспечивает прекрасный баланс контролируемой мощности и плавности хода от низких до высоких оборотов. Другая важная черта GSX-8R – уникальная система Suzuki Cross Balancer. Это запатентованная система кросс-балансирных валов, которая способствует плавной работе, подавляет вибрацию, а также облегчает конструкцию двигателя. Старт продаж GSX-8R в Европе, Северной Америке и по всему миру намечен на январь 2024 года.

Чтобы сделать мир лучше

Минувший год был отмечен высокой социальной активностью Suzuki. Бренд сконцентрировался на близких своей философии темах экологичности и благотворительности. Так, летом компания стала техническим партнёром детского центра автомобильного дизайна – участника уникального проекта ежегодного фестиваля «Автокультура», а техничный, геометричный и эргономичный Suzuki Jimny стал его надёжным помощником и достойным украшением.

Кроме того, в конце года бренд подводил итоги вместе с благотворительным фондом «Дом с маяком» и экологическим такси «Сборка» – сервиса для раздельного сбора вторсырья, который доступен жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

С 2019 года помощь Фонду «Дом с маяком» стала доброй традицией для Suzuki. Уже более четырёх лет в помощь медицинскому персоналу выездной службы трудятся три автомобиля Suzuki Vitara – лидеры бренда по безопасности и манёвренности. Вместительные, надёжные, с исключительно низким расходом топлива Vitara как нельзя лучше соответствуют потребностям сотрудников Детского хосписа «Дом с маяком».

За 2023 год три автомобиля Suzuki Vitara проехали более 90 000 км. Эту дистанцию составили поездки медиков выездной службы «Дома с маяком» в города Московской области для помощи более чем 270 пациентам хосписа – детям с тяжёлыми, неизлечимыми заболеваниями.

Чтобы поддержать важную экомиссию «Сборки», «СУЗУКИ МОТОР РУС» передала ей автомобиль Suzuki SX4. Самым большим количеством вторсырья, вывезенного экотакси Suzuki SХ4 за день, стало 1080 кг, а за один раз – 305 кг.