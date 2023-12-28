ГИБДД проведет рейд в Москве в новогодние каникулы

Московская Госавтоинспекция проведет рейд на водителей. Мероприятие начнется с 20:00 29 декабря и продлится до 20:00 часов 8 января будущего года, сообщили в ведомстве.

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Столичные автоинспекторы займутся усиленной работой по выявлению и пресечению фактов управления автомобилями в состоянии опьянения, заявили в ГИБДД.

В ведомстве призвали всех участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения.