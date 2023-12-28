Xiaomi SU7: подробности о первом электромобиле от производителя смартфонов

Основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь лично провёл техническую презентацию дебютной модели автомобильного подразделения компании.

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О создании автомобильного подразделения Лэй Цзюнь официально объявил в конце марта 2021 года, инвестиции в него составили не менее 10 млрд долларов США, и вот спустя 1000 дней готова первая модель — большой премиальный электроседан Xiaomi SU7, выпускать его на контрактной основе будет пекинский завод автоконцерна BAIC, при этом львиная доля «железа» в этой модели разработана внутри Xiaomi. Сегодняшняя презентация была посвящена скорее общим для всех будущих моделей Xiaomi технологиям и комплектующим, нежели седану Xiaomi SU7 — у него впереди ещё отдельная презентация с ценами и комплектациями, выход на рынок состоится в первой половине следующего года.

Модульная платформа, на которой построен Xiaomi SU7 и которую получат будущие модели Xiaomi, называется Modena, у неё гибкая электрическая архитектура — 400- либо 800-вольтовая в зависимости от версии модели. Для этой платформы Xiaomi разработала собственную линейку высокоинтегрированных силовых модулей, в которых объединены электромотор, редуктор, инвертор и блок управления. Силовые модули называются HyperEngine V6 (299 л.с., 400 Нм), HyperEngine V6s (374 л.с., 500 Нм) и HyperEngine V8s (578 л.с., 635 Нм), буква «s» указывает на 800-вольтовую архитектуру.

Базовая версия Xiaomi SU7 будет иметь один электромотор на задней оси мощностю 299 л.с., первую «сотню» такой седан разгоняется за 5,28 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Ёмкость батареи — 73,6 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 628-668 км по циклу CLTC в зависимости от оснащения.

У полноприводной двухмоторной версии мощность переднего электромотора составляет 299 л.с., заднего — 374 л.с., максимальная совокупная мощность — 673 л.с. До 100 км/ч двухмоторный седан разгоняется за 2,78 с, до 200 км/ч — за 10,67 с, максимальная скорость — 265 км/ч. Ёмкость батареи — 101 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 750-800 км по циклу CLTC в зависимости от оснащения.

Будущим электромобилям Xiaomi обещаны более ёмкие батареи (132-150 кВт·ч), выполненные по технологии CTB (Cell to Body): имеющие форму кирпичиков ячейки здесь упакованы в единый корпус, а не в отдельные модули, благодаря чему экономится много места.

Xiaomi SU7 имеет адаптивную, регулируемую по высоте подвеску, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Мощные дисковые тормоза поставляет Brembo. Габаритная длина седана — 4997 мм, ширина — 1963 мм, высота — 1440-1455 мм, колёсная база — 3000 мм. Автор дизайна дебютной модели Xiaomi — Ли Тяньюань, прежде работавший в BMW и курировавший разработку электрического кроссовера iX. Крышка багажника Xiaomi SU7 оснащена выдвижным спойлером. При производстве кузова используется модная нынче крупноузловая горячая штамповка, благодаря чему достигается высокая жёсткость на кручение — до 51 000 Нм/град (правда, эта величина указана для платформы Modena в целом, а не для седана SU7).

Топ-версии Xiaomi SU7 будут иметь лидар над лобовым стеклом, 3 радара, 11 камер высокого разрешения и 12 ультразвуковых радаров — все эти органы искусственного зрения нужны для работы электронных ассистентов водителя и полного автопилота, который Xiaomi, как и другие китайские автопроизводители, надеется когда-нибудь запустить в коммерческую эксплуатацию. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сx седана без лидара на крыше составляет 0,195.

Салон седана Xiaomi оформлен предельно лаконично, если не сказать скромно. К центру передней панели прикручен 16,1-дюймовый мультимедийный планшет с операционной системой Xiaomi HyperOS, под ним разместился ряд физических клавиш разного назначения. Приборный экран имеет диагональ всего 7,1 дюйма, зато на лобовом стекле есть роскошный цветной 56-дюймовым проекционным экран дополненной реальности. Объём основного багажника — 517 л, спереди есть дополнительный багажник объёмом 105 л.