ГИБДД назвала сроки рейдов на новогодних каникулах

Сотрудники ГИБДД в период с 20:00 29 декабря до 20:00 8 января усилят работу по выявлению нетрезвых водителей на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Столичных водителей призвали не забывать о возможных последствиях нетрезвого вождения, которые часто приводят к непоправимым трагедиям.

— Если выпили, не садитесь за руль, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

В случае обнаружения на дорогах водителей, управляющих автомобилями с признаками алкогольного опьянения, сотрудники ГИБДД просили не оставаться равнодушными и обращаться в полицию по номеру 102.

Во вторую неделю декабря сотрудники ГИБДД остановили 156 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Отмечается, что у 57 автомобилистов подтвердилось состояние опьянения, а еще 93 водителя отказались от прохождения освидетельствования. Кроме того, шесть человек повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Теперь им грозит уголовная ответственность.