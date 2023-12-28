ГИБДД назвала сроки рейдов на новогодних каникулах

ГИБДД усилит проверки водителей на трезвость в Москве в новогодние выходные
Сотрудники ГИБДД в период с 20:00 29 декабря до 20:00 8 января усилят работу по выявлению нетрезвых водителей на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Столичных водителей призвали не забывать о возможных последствиях нетрезвого вождения, которые часто приводят к непоправимым трагедиям.
— Если выпили, не садитесь за руль, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
В случае обнаружения на дорогах водителей, управляющих автомобилями с признаками алкогольного опьянения, сотрудники ГИБДД просили не оставаться равнодушными и обращаться в полицию по номеру 102.
Во вторую неделю декабря сотрудники ГИБДД остановили 156 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Отмечается, что у 57 автомобилистов подтвердилось состояние опьянения, а еще 93 водителя отказались от прохождения освидетельствования. Кроме того, шесть человек повторно сели за руль в нетрезвом виде.
Теперь им грозит уголовная ответственность.
При этом за 11 месяцев 2023 года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 10 425 водителей, находившихся пьяными за рулем.