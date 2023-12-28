Стал известен размер штрафа с камер за отсутствие ОСАГО

Об этом в интервью изданию «Известия» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Комплексы фотовидеофиксации начнут выявлять автомобилистов без полисов обязательного страхования в следующем году. По мнению специалистов, новый функционал камер будет стимулировать водителей на покупку ОСАГО.

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По словам Уфимцева, штраф за отсутствие ОСАГО с дорожных камер будет приходить не чаще раза в сутки. При этом максимальный размер санкции составит 800 рублей. Комплексы будут проверять не всех водителей, а только тех, кто нарушил правила дорожного движения. К примеру, камеры проверят наличие ОСАГО у автомобилиста превысившего скорость или нарушившего правила проезда на перекрестке.

Запуск системы планировали осуществить в конце нынешнего года. Однако из-за необходимости внесения изменений в Административный кодекс новая функция заработает в 2024 году. В настоящее время около трёх миллионов водителей в России передвигается без ОСАГО. Новая система контроля должна повысить ответственность автомобилистов.