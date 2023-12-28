Как сесть за руль после употребления алкоголя и не лишиться прав

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии — одно из самых грубых нарушений ПДД. Бывают ситуации, когда человек считает себя трезвым, но садиться за руль ему нельзя. Как не остаться надолго без прав и через сколько часов после приема алкоголя можно вести машину — в материале NEWS.ru.

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Какое наказание за нетрезвое вождение

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Если водителя остановят в нетрезвом состоянии, то наказание будет суровое. Согласно ст. 12.8 КоАП, его лишат прав на 1,5–2 года и он получит штраф 30 тыс. руб.

Если водитель ранее уже был лишен прав, но в период своего наказания снова сел за руль пьяным, то ему грозит уже административный арест на 10–15 суток. Если же человек продолжает нарушать закон, то его накажут по статье 264.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф от 300 до 500 тыс. руб. Плюс возможна конфискация автомобиля.

Нужно помнить, что лишить прав могут не только после употребления алкогольных напитков. Нельзя садиться за руль после приема наркотических или психотропных веществ. Полный их список указан в постановлении правительства № 681.

Если в случае употребления алкоголя российское законодательство предусматривает «суммарную погрешность измерений» (так называемые 0,3 промилле в крови), то в случае наркотических и психотропных веществ закон более суров. Если анализ покажет наличие даже минимального количества запрещенного препарата в крови, то водителя лишат прав.

Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль

Правило о «погрешности» было введено в 2013 году. Согласно ему, пьяным признается водитель, у которого обнаружили 0,16 миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха или наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови,

В ГИБДД много раз говорили, что подобная «погрешность» была введена исключительно для того, чтобы невинные водители не пострадали в ситуациях, когда они во время движения машины выпили кефир или квас, которые в теории могут содержать небольшое количество алкоголя. Однако наличие «погрешности» не позволяет водителю выпивать «чуть-чуть» и садиться за руль.

Когда можно сесть за руль пьяным

Российский закон предусматривает лишь одну ситуацию, когда пьяный человек может оказаться за рулем автомобиля. Это возможно, если машина никуда не едет и просто стоит на месте. В этом случае инспекторы ГИБДД не имеют права составлять протокол о вождении в нетрезвом состоянии.

Это недавно подтвердил Верховный суд (постановление от 7 августа 2023 года № 29-АД23-2-К1). В решении было сказано, что «субъект правонарушения — водитель, то есть тот, кто управляет каким-либо транспортом, управление — целенаправленное воздействие лица на транспорт, в результате которого последний перемещается в пространстве вне зависимости от запуска двигателя». То есть водителем может быть только человек, который управляет движущимся автомобилем. Если машина не едет, то за ее рулем сидит просто гражданин, который решил выпить пива. Такое решение Верховный суд вынес после рассмотрения дела, в котором водителя хотели лишить прав, хотя он никуда не ехал, а просто сидел в машине в нетрезвом состоянии.

Кому можно утром за руль

Когда человек вечером выпивает алкоголь, то утром ему нельзя садиться за руль. Водителей часто останавливают именно на следующий день после бокала спиртного, когда они уверены, что все уже «выветрилось».

К сожалению, не существует точных формул или таблиц, которые позволяют понять, когда именно можно садиться за руль после вчерашнего застолья. Все зависит от огромного количества условий: состояния здоровья, типа и количества выпитых алкогольных напитков, вида закуски, длительности сна, пола, возраста, настроения человека и даже от того, из каких стопок вы пили.

Поэтому если вы даже изредка садитесь за руль утром после того, как вечером выпивали, то купите хороший алкотестер. Он покажет остаточный уровень алкоголя и, возможно, спасет вас от больших неприятностей. Самые дешевые алкотестеры сейчас стоят на маркетплейсах 200–300 руб. Однако лучше ориентироваться на более серьезные аппараты стоимостью 3–7 тыс. руб. Профессиональная техника обойдется в несколько десятков тысяч рублей, хотя обычному водителю она, наверное, и не нужна.

Однако есть признаки, которые и без алкотестера говорят, что с большей долей вероятности алкоголь еще есть в организме водителя: головная боль; тремор; сухость во рту; вялость; раздражительность; жажда; характерный запах изо рта.

Если у вас есть хоть один из этих признаков, за руль вам пока лучше не садиться.

Также можно рассчитать ориентировочное время вывода алкоголя из организма. Тут нужно понимать — приведенные ниже расчеты носят условный характер. Они касаются взрослых мужчин, у которых нет проблем со здоровьем (у женщин может увеличиваться время вывода алкоголя на треть). При этом учитывается, что вместе с алкоголем человек употребляет достаточное количество еды.

Формула расчета следующая: объем выпитого алкоголя нужно умножить на его крепость. То есть если вечером за ужином вы выпили на двоих одну бутылку вина объемом 0,7 л, то на каждого пришлось по 0,35 л. Умножаем эту цифру на 14 (вино редко когда бывает крепче) и получаем 5,25 часа.

Если вы выпили 300 граммов водки или коньяка (40 градусов), то, возможно, утром лучше не садиться за руль. 300 умножить на 40 — это 12 часов. Если вы выпили 400 граммов, то 16 часов нельзя вести машину.

Что делать водителям, чтобы алкоголь быстро выветрился