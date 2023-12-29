В Липецке Полицейский Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом юных инспекторов дорожного движения

К воспитанникам детского дошкольного учреждения № 4 города Липецка в гости пришел необычный гость – Полицейский Дед Мороз. Ребята давно ждали зимнего волшебника и готовились к встрече с ним. Совместно со своими мамами, участниками добровольного движения «Родительский патруль», а также воспитателями, малыши несколько дней трудились над нарядом главной зеленой красавицы новогоднего праздника – елки. Ребята присоединились к акции «Елка в стиле ПДД». Символ Нового года, красавица елка, была украшена не только традиционными шарами и гирляндами, но и тематическими игрушками, выполненными в различных техниках юными инспекторами дорожного движения. Шары с дорожными знаками заняли свои почетные места на пушистых зеленых ветвях. Ребята с удовольствием рассказали Полицейскому Деду Морозу о значении каждой сделанной ими игрушки. «Волшебный» страж правопорядка и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции Регина Сломинская напомнили юным участникам движения о правилах безопасного поведения на дорогах, в том числе о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Не обошлось и без традиционных песен и хороводов вокруг зеленой красавицы. Малыши рассказали Деду Морозу новогодние стихи и получили из его рук сладкие подарки, а с ними — и слова поздравлений с наступающими праздниками. Еще одним приятным подарком от гостей стал календарь с иллюстрациями будней стражей правопорядка.