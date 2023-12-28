«АвтоВАЗ» по итогам года произведет рекордное количество Lada

Компания «АвтоВАЗ» в 2023 году произведет рекордное за последние 10 лет количество автомобилей Lada. Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на заявление совета директоров предприятия.

В начале 2023 года автопроизводитель возобновил выпуск Lada Vesta нового поколения. Также компания обеспечила себя отечественными компонентами и материалами по 1,2 тысячи позициям.

Отмечается, что в уходящем году компания приняла на работу более 2,5 тысячи сотрудников и выполнила все социальные обязательства.