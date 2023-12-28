«АвтоВАЗ» по итогам года произведет рекордное количество Lada
Компания «АвтоВАЗ» в 2023 году произведет рекордное за последние 10 лет количество автомобилей Lada. Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на заявление совета директоров предприятия.
В начале 2023 года автопроизводитель возобновил выпуск Lada Vesta нового поколения. Также компания обеспечила себя отечественными компонентами и материалами по 1,2 тысячи позициям.
Отмечается, что в уходящем году компания приняла на работу более 2,5 тысячи сотрудников и выполнила все социальные обязательства.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что с февраля 2022 года автомобили Lada подорожали на 40%, передает «Радиоточка НСН».