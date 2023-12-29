АвтоВАЗ выпустит 12 новых моделей

Такое количество новинок указано в стратегии развития компании, одобренной советом директоров. На ближайшие шесть лет запланирован выпуск автомобилей различных сегментов, а также развитие партнерских проектов. Нынешний, 2023 год стал одним из самых сложных за всю историю компании, признало руководство, но он же отметился максимальным объемом производства за последнее десятилетие: с конвейера сошли рекордные 374 тысячи автомобилей Lada.

В следующем году АвтоВАЗ планирует существенно увеличить темпы выпуска автомобилей — до полумиллиона штук. Объем вложений превысит 40 миллиардов рублей, сказал глава Минпромторга и председатель совета директоров АвтоВАЗа Денис Мантуров. Примерно столько же было инвестировано в 2023 году.

Что касается новинок, то пока известны только ближайшие из них. До 2026 года АвтоВАЗ будет выпускать по одной новой модели в год. Первой на конвейер встанет Lada Aura — удлиненная версия Vesta NG, через год появится бюджетная Lada Iskra, призванная впоследствии заменить Granta, а в 2026-м в Тольятти обещают представить кроссовер на платформе Lada Vesta.

Весной нынешнего года АвтоВАЗ начал производство обновленной Весты, а в декабре выпустил опытную партию электрического e-Largus. Также были импортозамещены более 1,2 тысячи «критически важных материалов и компонентов», которые раньше поставлялись из-за рубежа, отмечается на сайте Lada.