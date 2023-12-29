В Великобритании мужчина 60 лет водил машину без прав

В английском графстве Ланкашир полиция поймала за рулем человека без прав, единственной квалификацией которого был неудачный экзамен по вождению в 1960-х годах, сообщает газета Manchester Evening News.

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Серебристый Citroen был остановлен полицейскими на трассе М55. Подразделение дорожной полиции Ланкашира опубликовало в социальной сети X, бывшем Twitter (заблокирован в РФ), фотографию транспортного средства в кузове эвакуатора после того, как оно было изъято.

Водитель был привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В надлежащее время он будет вызван для дачи показаний мировым судьям.