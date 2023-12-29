В Великобритании мужчина 60 лет водил машину без прав
В английском графстве Ланкашир полиция поймала за рулем человека без прав, единственной квалификацией которого был неудачный экзамен по вождению в 1960-х годах, сообщает газета Manchester Evening News.
Серебристый Citroen был остановлен полицейскими на трассе М55. Подразделение дорожной полиции Ланкашира опубликовало в социальной сети X, бывшем Twitter (заблокирован в РФ), фотографию транспортного средства в кузове эвакуатора после того, как оно было изъято.
Водитель был привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В надлежащее время он будет вызван для дачи показаний мировым судьям.
Кстати, около года назад недалеко от Ноттингема был пойман за рулем мужчина, который, по его собственным словам, 70 лет управлял автомобилем без водительских прав.